Кто вы, мистер Корона?

18.04.2020, 19:55, Разное

Разбираем версии происхождения нового коронавируса, существующие на данный момент.

Теория заговора: SARS-CoV-2 был намеренно создан в лабораториях США или Китая

Версии о том, что пандемия коронавируса стала результатом заговора исследователей и спецслужб, стали звучать с высоких трибун еще в январе. Китай обвиняет во всем США, американцы агрессивно переводят стрелки на Китай. Взаимные обвинения в лабораторном происхождении SARS-CoV-2 уже многократно выдвинули и американская и китайская стороны — Дональд Трамп без обиняков назвал его «китайским вирусом» в ответ на запись в Twitter представителя МИД Китая Чжао Лицзяня о том, что коронавирусную инфекцию могли завезти в Ухань американские военные.

17 марта в американском Forbes вышла разгромная колонка профессора управления и политики здравоохранения Высшей школы общественного здравоохранения City University of New York (CUNY), доктора медицины Брюса Ли (Bruce Y. Lee). С гремучим сарказмом Ли разносит все теории заговора, подчеркивая, что ни один из сторонников теорий заговора не имеет никакого отношения к научному сообществу.

Больше всех досталось американскому социологу, знаменитому активисту по борьбу с абортами Стиву Мошеру, написавшему целую статью в New York Post о китайской вирусной интервенции.

«Между прочим, Мошер вовсе не ученый в области биомедицины, а президент Института народонаселения и автор книги «Хулиган Азии»: почему китайская мечта — новая угроза мировому порядку». Есть шанс, что он просто не любит Китай», – информирует Ли.

Научная версия: новый коронавирус — это продукт естественной эволюции

В своей колонке Брюс Ли ссылается на результаты масштабного исследования, опубликованного 17 марта в журнале Nature Medicine, согласно которому SARS-CoV-2 является продуктом естественной эволюции, а не генной инженерии. По мнению профессора, именно эти данные, а не «оскорбительные картинки и нелепые селфи» должны стать главным инструментом в борьбе с пандемией.

Руководитель исследовательской группы Кристиан Андерсен, доктор медицины, адъюнкт-профессор кафедры иммунологии и микробиологии в Scripps Research, заявил: нет никаких доказательств тому, что вирус был создан в лаборатории или каким-либо другим способом. Более того, авторы исследования убеждены: если бы кто-то намеревался сконструировать новый коронавирус в качестве патогена, то создал бы его из структуры вируса, который вызывает болезнь. Но молекулярная структура SARS-CoV-2 существенно отличается от уже известных коронавирусов и напоминает родственные вирусы, обнаруженные у летучих мышей и панголинов.

«Если кто-то действительно решил разработать SARS-CoV2 в качестве биологического оружия, ему стоит поискать новую работу», – иронизирует профессор Брюс Уай Ли в колонке Forbes.

Заражение от животных или случайная утечка?

Авторы исследования, опубликованного в Nature Medicine, выделяют три варианта распространения коронавируса:

Вариант №1: вирус передался человеку от больного животного:

По мнению ученых, вирус мог эволюционировать до патогенного состояния путем естественного отбора в животном, а затем попал к людям. Именно так возникла предыдущая вспышка коронавируса в 2015 году, когда люди заражались Ближневосточным респираторным синдромом (MERS) от верблюдов. Иными словами, вирус перешел от животного к человеку уже мутированным.

Вариант №2: вирус передался человеку от здорового животного

В рамках этого сценария непатогенная версия вируса передалась от заболевшего животного к человеку, после чего приобрела свои патогенные характеристики уже в человеческой популяции. Иными словами, вирус стал опасен после того, как заразил людей.

Если коронавирус попал в организм человека от животного источника уже в патогенной форме, вероятность будущих вспышек повышается, так как вызывающий болезнь штамм вируса все еще может циркулировать в популяции животных и может снова перейти к человеку, считает соавтор исследования Эндрю Рамбо.

Вариант №3: случайная утечка вируса из лаборатории

Авторы исследования опровергают теорию об искусственном создании коронавируса, однако же допускают, что вирус мог «сбежать» из лаборатории. «Исследования SARS-подобных коронавирусов, развивающихся в клеточных культурах или животных, на протяжении многих лет исследуются в лабораториях 2- класса биозащиты по всему миру, и имеются задокументированные случаи утечки вирусов за пределы лабораторий», – заявили ученые.

Примечательно, что версию лабораторной утечки выдвинул 11 марта Ларри Романофф, обозреватель канадского центра Global Research. Он напомнил читателям о том, что в августе 2019 года в США была зафиксирована вспышка пневмоний и других заболеваний легких, которые американцы списали на популярность электронных сигарет. Примерно в то же время на Гавайях были зафиксированы случаи заражения коронавирусом граждан Японии, которые никогда не были в Китае.

А непосредственно перед этим Центр по контролю и профилактике заболеваний США закрыл основную биолабораторию вооруженных сил в Форт-Детрик в штате Мэриленд из-за «отсутствия гарантий против утечек патогенных микроорганизмов». Не исключено, что гарантии в этой лаборатории и правда были так себе.

В своих выводах авторы исследования подчеркивают: для подтверждения той или иной версии необходим дальнейший сбор научных данных, которых на текущий момент пока недостаточно.

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