Главные мифы о коронавирусе разнесли в пух и прах

18.04.2020, 19:54, Разное

В 2020 году коронавирус стал не просто стремительно распространяющейся инфекцией, но и явлением, которое будут изучать еще долго. Любая свежая новость о COVID-19 вызывает если не панику, то серьезные опасения общественности.

В такой ситуации важно различать, что является правдой, а что лишь плод чьей-то фантазии. В ином случае ложная информация способна навредить людям и всячески препятствовать эффективной борьбе с коронавирусом.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Галина Кожевникова развенчала самые актуальные мифы о коронавирусе. В первую очередь эксперт заявила, что COVID-19 не появляется из ниоткуда, пишет сайт “Комсомольская правда”. Для заражения важны несколько факторов: носитель и человек без средств индивидуальной защиты, который может быть инфицирован.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 1 Апр 2020 в 4:34 PDT

Кроме того, по словам Кожевниковой, для того, чтобы снизить риск заражения коронавирусом, достаточно придерживаться элементарных правил и не придумывать себе дополнительных трудностей. Достаточно мыть руки и избегать контактов.