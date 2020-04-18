 

Дети мешают жить Кейт Миддлтон

18.04.2020, 19:54, Разное

О том, как протекает жизнь венценосной четы на карантине, Миддлтон и ее супруг рассказали на утреннем шоу канала BBC. Кембриджские герцоги отметили, что им приходится проводить много времени у компьютера. Кроме важных переговоров, супруги часто созваниваются с родным и друзьями. Также они постоянно должны быть на связи с благотворительными фондами, которые поддерживают.

В эфире телешоу Кейт неожиданно призналась, что проводить все время дома с маленькими детьми бывает довольно сложно. По мнению герцогини, семья ее супруга (напомним, британская королева Елизавета приходится Уильяму бабушкой) рада, что общение с детьми свелось к звонкам по видеосвязи.

“Это довольно беспокойно. Я не собираюсь никого обманывать. Особенно с почти двухлетним ребенком”, – заявила Миддлтон. Супруг поддержал Кейт и пожаловался, что младший сын Луи все время норовит помешать родителям вести переговоры.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 9 Янв 2019 в 2:07 PST

У пары трое детей: семилетний принц Джордж, четырехлетняя принцесса Шарлотта и принц Луи, которому на днях исполнится два года.



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