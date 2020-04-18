Доктор Комаровский рассказал о правильной дезинфекции защитной маски

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18.04.2020, 19:53, Разное

Известный украинский врач-педиатр, теле- и радиоведущий Евгений Комаровский на странице в Instagram ответил на некоторые часто задаваемые подписчиками вопросы. Один из них касался правильной дезинфекции защитной маски и для этого, как пояснил доктор, достаточно обычной ручной стирки.
Доктор Комаровский констатировал, что медицинские маски одноразовые, а потому официальных рекомендаций по их дезинфекции найти по сути невозможно. Однако ввиду нехватки данных средств индивидуальной защиты многие пользуются ими неоднократно и дезинфекция необходима. По словам врача, для этого не нужны какие-либо спецсредства, длительное замачивание в спиртовом растворе или кипячение. Достаточно просто постирать использованную защитную маску в тёплой воде с добавлением моющих средств.

Стирать маску в машинке весьма расточительно, так как, к примеру, с одеждой этого делать нельзя, а отдельно – «очень дорого». Поэтому доктор Комаровский рекомендует, приходя с улицы замачивать средства индивидуальной защиты на некоторое время в ёмкости с водой. Можно добавлять стиральный порошок, жидкость для мытья посуды, отбеливатель или другое средство. Затем маску нужно постирать руками и вывесить на просушку. Такого метода дезинфекции официально не существует, однако лучше использовать его, нежели подвергаться риску, выходя на улицу в грязной маске либо вообще без неё.



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