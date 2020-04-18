Ученые определили степень влияния повреждений мозга при инсульте на речь

18.04.2020, 19:53, Разное

Американские исследователи определили, как характер повреждений мозга при инсульте отражается на речи больного. Изучить процесс стало возможным благодаря МРТ.

Известно, что острое нарушение мозгового кровообращения, затрагивающее левое полушарие мозга, отражается на речи пациента, вызывая афазию. Причем частичная или полная потеря уже сформировавшейся речи в результате повреждения мозга может проявляться в вдиде деформации говора, отсутствия способности понять чужую речь, потери навыков чтения или письма.

Открытая еще полтора века назад Пьером Броком зона мозга стала доступна для детального изучения только после создания аппарата магнитно-резонансной томографии. В результате исследования американские врачи установили, что при повреждении височно-теменной области пациент утрачивает способность вспоминать слова и употреблять их в различных сочетаниях. Построение предложений станет недоступным, если нарушена нижняя лобная кора. При этом зависимость между размерами зон кровоизлияния и степенью утраты речевых функций не наблюдалась.

Полученные данные, по мнению ученых, позволят разработать конкретные методы борьбы с афазией, возникшей в результате инсульта. Восстановление речи поможет улучшить качество жизни больных.