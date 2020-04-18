Частица Благодатного огня доставлена в Россию

18.04.2020, 19:48, Новости дня

Краснодарский край первым из регионов РФ получил частицу Благодатного огня, информирует администрация края.

«Сегодня около 13.50 (мск) в храме Воскресения Христова в Иерусалиме сошел Благодатный огонь и был передан представителям христианских церквей. Зажженная от огня из храма Гроба Господня лампада была доставлена и на Кубань», – передает ТАСС сообщение администрации.

В субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне Пасхи сошел Благодатный огонь. Сообщалось, что в Россию частицу Благодатного огня доставит делегация Фонда Андрея Первозванного.

При этом из-за существующих ограничений традиционной встречи Благодатного огня в аэропорту Внуково не будет, кортеж доставит его сразу в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению.