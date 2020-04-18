 

В России за сутки зафиксировали еще 4785 случаев заражения коронавирусом

18.04.2020, 19:45, Разное

В РФ за сутки коронавирус подтвердился еще у 4785 человек, сообщает оперштаб. Число заболевших по всей РФ достигло 36793.

Случаи заражения зафиксировали в 79 регионах. На первом месте остается Москва с 20754 заболевшими, на втором — Подмосковье, где COVID-19 заразились 3954 человека, на третьем — Петербург с 1646 пациентами. Больше половины новых заболевших в столице моложе 45 лет. 

За сутки по стране скончались 40 человек с коронавирусом, из них 21 человек  — в Москве. Таким образом, число умерших по всей стране достигло 313. 467 человек за последние сутки выздоровели, за все время пандемии вылечились 3057 пациентов.

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Случаи коронавируса зафиксированы во всех российских регионах. В рамках борьбы с коронавирусом власти ввели ряд ограничений для граждан. В частности, в Москве продлили пропускной режим для передвижения на общественном и личном транспорте до 1 мая. С понедельника в электронный пропуск необходимо ввести номер проездного, в противном случае он не сработает. У автомобилистов в пропуске должен быть номер машины.

Для жителей в городе также действует режим самоизоляции, по которому выходить из дома можно лишь в случае крайней необходимости  — для прогулки с домашними животными не дальше 100 метров от дома, в аптеку, за продуктами, чтобы вынести мусор и обратиться за экстренной медпомощью.

Источник: Новая газета



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