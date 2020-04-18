К Солнцу на громадной скорости летят обломки распавшейся кометы

18.04.2020, 19:30, Разное

Осколки кометы, имеющей кодовое название C/2019 Y4, на огромной скорости перемещаются в направлении Солнца. По сообщению представителей обсерватории “Мирастейлас” (Швейцария), данный факт был зафиксирован в результате регулярного мониторинга указанного объекта.

Эксперты подчеркнули, что осколки разлетелись в разные стороны, однако пара наиболее крупных перемещаются определенно в направлении главной звезды Солнечной системы. По словам ученых, для наблюдений за кометой был использован 90-сантиметровый управляемый телескоп. Процесс распада C/2019 Y4 начался еще 1 апреля, но уже к середине месяца телескопом было зафиксировано движение осколков, сформировавших обособленные группы. Впрочем, по ранее опубликованным данным исследователей, при приближении к Солнцу комета имеет свойство постепенно терять свою яркость. Уже в ближайшей перспективе она полностью распадется в результате воздействия критических температур после максимального приближения к звезде.

Отмечается, что первый инцидент обнаружения указанной кометы был зафиксирован еще в конце прошедшего года. Однако в то время C/2019 Y4 была воспринята как фрагмент более крупной кометы, открытой астрономами еще в середине XIX века.