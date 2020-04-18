Камера Realme X2 Pro фотографирует не хуже iPhone XR и Google Pixel 2

18.04.2020, 19:30, Разное

Камера смартфона Realme X2 Pro фотографирует не хуже iPhone XR и Google Pixel 2. Об этом говорят итоговые оценки во время тестирования телефона в DxOMark.

Сразу после выхода Realme X2 Pro привлёк внимание фотолюбителей из-за своей основной камеры, оснащённой четырьмя модулями. И даже спустя почти пять месяцев после анонса, телефон не утратил своей актуальности. Его удалось протестировать экспертам из DxOMark, которые сразу же отметили хороший уровень камеры в режиме фотографирования. За качество снимков телефон получил 99 баллов. Видео значительно проигрывает и оценено в 86 баллов. Итоговое значение в 95 баллов оказалось на уровне iPhone XR и Google Pixel 2. Причём в случае с фирменным смартфоном Apple, цена будет значительно выше, ведь базовая модель обойдётся в 50 тыс. рублей в то время, как Realme X2 Pro продаётся всего за 32 тыс.

В качестве технических характеристик Realme X2 Pro предлагает довольно производительный процессор Snapdragon 855+ и 8 Гб ОЗУ. Собственная память устройства составляет 128 Гб. Из особенностей выделяется 90-герцевый экран и 50-ваттная быстрая зарядка.