 

Друг рассказал о состоянии госпитализированной с пневмонией Бабкиной

18.04.2020, 19:30, Новости дня

Народная артистка РСФСР, руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина продолжает лечение в стационаре, ее состояние улучишлось, сообщил ее друг, музыкант Евгений Гор.

«Всю эту неделю она уже в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств. С каждым днем она набирается сил и восстанавливается», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что в последние недели ситуация «была сложная, но все страшное позади».

По словам Гора, общается с Бабкиной он пока только через врачей – санитарные ограничения не позволяют ей иметь мобильный телефон.

Ранее сообщалось, что Бабкину перевезли из Коммунарки в госпиталь им. Вишневского в подмосковном Красногорске.

В апреле Надежда Бабкина была госпитализирована с пневмонией. Сообщалось, что ее погружали в искусственную кому. На этой неделе ее вывели из комы.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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