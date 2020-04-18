Вышел первый трейлер сатирического мультсериала о принце Джордже

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18.04.2020, 19:30, Разное

В январе канал HBO Max объявил о начале работы над анимационном сериалом о жизни британской королевской семьи. Главный герой – принц Джордж, а точнее персонаж, созданный по мотивам бесчисленного количества мемов, сочиненных пользователями соцсетей на основе смешных и трогательных фотографий первенца Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

По сюжету принц Джордж в лучших традициях Стьюи из мультсериала «Гриффины» будет стремится к власти и устанавливать свои законы в Букингемском дворце. Автором и сценаристом сериала «Принц» станет как раз сам Гари Джанетти, автор культового мультсериала про американскую семью. Он же озвучит Джорджа.

Накануне в Instagram Джанетти вышел первый трейлер мультсериала, в котором можно уже по достоинству оценить характер экранного Джорджа. Наследник британского престола сидит, как ему и полагается, на троне и обращается к своим подданным:

Привет, чуваки. Это принц Джордж. Подумал, что вам будет интересно знать, что у меня все хорошо. Знаю, самоизоляция дается тяжело, и мы уже устали сидеть в этих одних тех же 775 комнатах… Ну или в ваших там студиях. Разницы никакой…

В ролике Джордж с сарказмом обращается к подданным и шутит над тем, что сейчас все вдруг начали готовить, выкладывать рецепты в соцсети и участвовать во всевозможных челленджах.

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Публикация от Gary Janetti (@garyjanetti)17 Апр 2020 в 9:02 PDT

Джанетти уже сказал, что невероятно рад поработать над новым проектом:

Я в восторге, что снова поработаю на HBO Max и сделаю для них еще один сериал о семье, члены которой безжалостно борются за трон.

Глава отдела оригинального контента HBO Сара Обри также прокомментировала премьеру от лица стриминг-сервиса:

Мы рады представить на HBO Max небольшой мир, созданный Гари в его Instagram, в котором наши зрители смогут узнать, что Джордж может быть веселым, эпатажным и невероятно милым.

Принц ДжорджДворецкий, Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта, принц Уильям, принц Джордж, королева Елизавета II, принц Филипп, принц Чарльз и герцогиня Камилла



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