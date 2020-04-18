Мнение: Почему в российском обществе пропаганда худобы, а любовь к еде надо скрывать?

18.04.2020, 19:25, Разное

Доброе утро. Скажите, откуда в российском обществе такая пропаганда худобы и мода на кости? Нет, я не сторонник бодипозитива, когда двухсоткилограммовые дамы кричат, как это круто и модно – быть таким, но и кости с детства не люблю. Почему многие девушки стремятся заморить себя голодом (“Девчонки, ну какие же вы дуры, ну как на первый номер можно лечь?!”) и считают, что ноги как спички – это таки красиво? И почему, если я обожаю поесть и с детства любил толстых мультяшек вроде Роки (а сейчас, зажмите уши, буду говорить вообще ужасные вещи, и живот свой люблю, устав всю жизнь быть тощим доходягой), так должен скрывать это как сексуальное извращение (а уж организовать в Кемерово, хоть для начала “ВКонтакте”, какой-нибудь клуб чревоугодников – которых тут, впрочем, и нет, ведь это же только в развращённой Москве можно такое найти, а мы не-ет, мы нормальные! – и вовсе преступление неслыханное!). Почему любовь к бутылке и культ бутылки в обществе – это нормально (“Вчера так на этом пикнике нажрались, я стоять не могла, ха-ха-ха!”), а любовь к еде и культ еды – это ужас-ужас, конец света и страшное извращение? ЧЕМ вообще первое лучше иили здоровее второго, почему пьянство – это ничего зазорного и чуть ли не приветствуется (на меня вон всю жизнь как на инопланетянина смотрят, что как это так, я не пью, а в магазинах вместо столь любимого остальным мужским полом пивасика молоко покупаю, хотя взрослый мужик), а обжорство таки ужас и мы должны прятаться и чувствовать себя изгоями, а женщина с нормальным каким-нибудь третьим-четвёртым размером (ну не люблю я, когда не на что спереди посмотреть) должна подвергаться обструкции и слышать от гламурных скелетин, что она – жирная корова? Нет, мне это всё непонятно, как и то, что же такого зазорного в любви к еде, что это надо скрывать и это осуждается обществом. Буду очень ряд, если кто-нибудь мне объяснит, с уважением, ваш Лев.