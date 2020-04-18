 

В Италии за сутки от коронавируса умерли 482 человека

18.04.2020, 19:16, Новости дня

За минувшие сутки в Италии от коронавируса умерли 482 человека, информирует национальный Департамент гражданской защиты. Подчеркивается, что число летальных исходов за сутки снижается.

При этом число выздоровевших выросло – излечились за сутки 2,2 тыс. человек. Общее число излечившихся – почти 45 тыс. Всего умерли 23 тыс. человек, из них 12 тыс. – в северной области Ломбардия, передает ТАСС.

За сутки в Италии инфицирован 3 тыс. 491 человек. Всего инфицированы 175 тыс. 925 человек.

Накануне сообщалось, что в Италии установлены сразу два рекорда за сутки: в стране зафиксировано наименьшее число случаев заражения коронавирусом – 355, число выздоровевших оказалось самым большим – 2 тыс. 563. Умерли 575 человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / В Кабмине заявили, что Гончарук не подавал заявлений в суд по поводу своей возможной отставки

17.03 / Назначен и.о. директора Госбюро расследований Украины

16.04 / Победитель «Лидеров России» назначен руководителем департамента Минюста

09.04 / ЕС пообещал Украине 190 млн евро на борьбу с коронавирусом

19.03 / ЕС попросил Netflix и YouTube ограничить качество видео

04.03 / Самолет Челябинск – Москва экстренно сел в Казани из-за пассажира

09.02 / На полуфинал «Лидеров РФ – 2020» в СЗФО приехали конкурсанты из Польши, Латвии и Белоруссии

03.04 / Жителям Владикавказа раздают дезинфицирующие средства и медицинские масти

09.02 / В ДТП под Воронежем погибли трое украинцев из ОРЛО. Они ехали на заработки в Москву

26.02 / Главы МИД Европы в статье Le Monde призвали Россию прекратить огонь в Идлибе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска