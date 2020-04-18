Малюська: Сделаем платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах

18.04.2020, 19:10, Новости дня

В украинских следственных изоляторах появятся платные камеры повышенного комфорта. Такими планами 18 апреля в видеообращении в Facebook поделился министр юстиции Украины Денис Малюська.

“Мы переходим к новой, активной фазе тюремной реформы. …С инфраструктурой у нас все очень плохо: у нас плохие камеры, старые здания, ужасное состояние с инженерным обеспечением, водоснабжением. …Мы сейчас начнем все это активно менять, и главная, ключевая проблема – где деньги. Денег в бюджете на это нет, а история эта очень дорогая. Соответственно, мы будем привлекать средства из альтернативных источников. Первым таким источником станет то, что мы сделаем платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах”, – сказал он.

По словам министра, камеры разного качества в украинских тюрьмах “по объективным причинам”.

“Где-то давно проводились ремонты, где-то здание не позволяет обеспечить нормальные условия. Соответственно, ходят упорные слухи о том, что лучшие камеры достаются за взятки. Мы эту историю терпеть совершенно не хотим, соответственно, мы сделаем так, чтобы эти средства официально направлялись в специальный фонд, за счет которого мы сможем делать ремонты и улучшать качество и условия бесплатных камер”, – объяснил Малюська.

Он выразил надежду, что соответствующее постановление Кабинет Министров Украины примет уже 22 апреля.

буду тепер вам набридати не тільки текстами та фото, але і відосиками)) Posted by Denis Malyuska on Laupäev, 18. aprill 2020

По данным Государственной уголовно-исполнительной службы, в Украине 29 следственных изоляторов.