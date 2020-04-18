 

Малюська: Сделаем платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах

18.04.2020, 19:10, Новости дня

В украинских следственных изоляторах появятся платные камеры повышенного комфорта. Такими планами 18 апреля в видеообращении в Facebook поделился министр юстиции Украины Денис Малюська.

“Мы переходим к новой, активной фазе тюремной реформы. …С инфраструктурой у нас все очень плохо: у нас плохие камеры, старые здания, ужасное состояние с инженерным обеспечением, водоснабжением. …Мы сейчас начнем все это активно менять, и главная, ключевая проблема – где деньги. Денег в бюджете на это нет, а история эта очень дорогая. Соответственно, мы будем привлекать средства из альтернативных источников. Первым таким источником станет то, что мы сделаем платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах”, – сказал он.

По словам министра, камеры разного качества в украинских тюрьмах “по объективным причинам”.

“Где-то давно проводились ремонты, где-то здание не позволяет обеспечить нормальные условия. Соответственно, ходят упорные слухи о том, что лучшие камеры достаются за взятки. Мы эту историю терпеть совершенно не хотим, соответственно, мы сделаем так, чтобы эти средства официально направлялись в специальный фонд, за счет которого мы сможем делать ремонты и улучшать качество и условия бесплатных камер”, – объяснил Малюська.

Он выразил надежду, что соответствующее постановление Кабинет Министров Украины примет уже 22 апреля.

буду тепер вам набридати не тільки текстами та фото, але і відосиками))

Posted by Denis Malyuska on Laupäev, 18. aprill 2020

По данным Государственной уголовно-исполнительной службы, в Украине 29 следственных изоляторов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Францией в последнем туре отбора на чемпионат мира 2020

15.02 / Зеленский: Украина непосредственно ощутила на себе, что нынешняя архитектура мира несовершенна

12.04 / «Молодежка ОНФ» помогла подготовить больницу в Москве к приему пациентов с пневмонией

13.02 / Число заболевших на карантинном лайнере в Японии достигло 219 человек

25.02 / В ГБР экс-нардепу Татьяне Черновол сообщили о подозрении в препятствовании журналистской деятельности

13.04 / Раскрыто влияние коронавируса на состав аптечки космонавтов

11.03 / Собчак высмеяла сторонницу Навального за критику мер против коронавируса

07.04 / S7 получила разрешения на вывоз россиян из Таиланда и Японии

06.02 / В Крыму анонсировали мегапроект по водоснабжению Симферополя

18.03 / Ташкент и Алматы третий год подряд попали в десятку самых дешевых городов мира

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска