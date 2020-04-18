Коронавирус обнаружен уже у четырех украинских пограничников

18.04.2020, 19:10, Новости дня

Число сотрудников Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), у которых выявлена коронавирусная инфекция, увеличилось до четырех. Об этом 18 апреля проинформировали в ГПСУ.

“По результатам исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест) сегодня и вчера подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией еще у трех пограничников из подразделения в Закарпатской области. Данные военнослужащие с 15 апреля находятся на самоизоляции. …Несколько дней назад в ведомстве зафиксировали первый случай заболевания COVID-19”, – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что состояние здоровья всех пограничников с COVID-19 удовлетворительное, температура у них в пределах нормы.

“Военнослужащие находятся под усиленным контролем персонала подразделений здравоохранения. Кроме того, проверяются все, с кем пограничники контактировали. В подразделениях, где военнослужащие проходят службу, введены режимно-ограничительные мероприятия и усиленное медицинское наблюдение”, – объяснили в ГПСУ.

Всего на 18 апреля, по данным Госпогранслужбы, на самоизоляции и обсервации в связи с коронавирусом находятся около 150 пограничников.

Первый случай COVID-19 у пограничников Украины был зарегистрирован 15 апреля.

В стране по состоянию на утро 18 апреля зарегистрировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19 – за сутки было выявлено 444 новых случая. 133 человека умерли от COVID-19, 275 пациентов выздоровели.

Вспышка коронавирусной болезни COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.