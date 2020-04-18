 

Лолита Милявская: Теперь, если стреляют салюты, у меня мокрые штаны. Мне кажется, что это зенитки

18.04.2020, 19:10, Новости дня

Российская певица Лолита в авторской программе основателя интернет-здания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона заявила, что боится салюта.

“Я до сих пор знаю, что война – плохо. Потому что тому, что мы говорили про Донбасс, я услышала подтверждение от обычных людей. Я не должна забывать про то, что это страшно. Просто я человек, который теперь, если стреляют салюты… Ты не понимаешь, у меня мокрые штаны. Потому что мне кажется, что это зенитки. А любой мудак теперь покупает петарды – и стреляет”, – сказала певица.

По словам Лолиты, звук стреляющих петард для нее – “это звук войны”.

Лолита Милявская: Каких п…здюлей я получила в России за фразу “Для меня Крым – по-прежнему Украина в душе”. Читайте полную версию интервью.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Лолита заявила, что не знает, что на Донбассе сейчас идет война.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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