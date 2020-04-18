 

Врач рассказала о нюансах подверженности коронавирусу молодых пациентов

18.04.2020, 19:09, Разное

Известный врач Елена Малышева, представляющая научно-клинический центр ФМБА, разместила на своей странице в Instagram свежий видеоролик, посвященный заболеваемости COVID-19. В нем медик пояснила о том, какие группы молодых людей особенно подвержены заражению коронавирусом.
В опубликованном видео Елена Малышева подчеркнула, что среди молодых пациентов, поступающих в клинику с диагнозом инфицирования вирусом SARS-CoV-2, львиную часть составляют представители молодежи, страдающие хроническими заболеваниями. К таковым, в частности, относятся сахарный диабет, сердечная недостаточность, ожирение и т.п. “Очень много таких пациентов”, – посетовала Малышева.

Эксперт также напомнила, что традиционно в особую группу риска по заражению коронавирусом входят люди, возраст которых превышает 70 лет. Однако, по её словам, и молодым тоже стоит предпринимать строгие профилактические меры против инфицирования.



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