 

Тедеско и Каррера поздравили “Спартак” с днем рождения

18.04.2020, 19:06, Новости дня

Самый титулованный клуб футбольный клуб РФ московский "Спартак" отмечает 98 день рождения. В адрес 22-кратных чемпионов страны приходят многочисленные поздравления.

Нынешний тренер "Спартака" германский специалист Доменико Тедеско поздравил свой клуб с днем рождения. "Спартак" — большой клуб с богатой историей. Я горжусь, те что являюсь его тренером", — приводит слова Тедеско РИА Новости.

Ранее свои поздравления в адрес "Спартака" направил главный тренер АЕКа Массимо Каррера. Под руководством итальянского специалиста спартаковцы выиграли чемпионат РФ в сезоне 2016-17. "Поздравляю "Спартак" с днем рождения. Он навсегда в моем сердце", — написал Каррера на своей странице в соцсети.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.03 / Американцам пообещали по 1 тыс. долларов из-за коронавируса

19.02 / «Негативный эффект может чувствоваться еще около года». Эксперты о запрете въезда в Россию для граждан Китая

06.02 / Минэкономики Омской области открыло горячую линию по снюсам

24.02 / Анисимова вышла в 1/8 финала турнира в Дохе, где может встретиться с Кузнецовой

02.04 / Мишустин поддержал создание оперштабов для помощи пожилым с закупкой продуктов

05.02 / Глава ЕЦБ заявила о неопределенности мировой экономики из-за коронавируса

06.02 / Дамаск подвергся ракетной атаке

06.02 / Генпрокурор США призвал Вашингтон взять под контроль Nokia и Ericsson

03.03 / ЕСПЧ присудил более 200 тысяч евро девяти россиянам за пытки в МВД

27.03 / Рейтинг Трампа достиг рекордного максимума

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска