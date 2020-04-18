Тедеско и Каррера поздравили “Спартак” с днем рождения

18.04.2020, 19:06, Новости дня

Самый титулованный клуб футбольный клуб РФ московский "Спартак" отмечает 98 день рождения. В адрес 22-кратных чемпионов страны приходят многочисленные поздравления.

Нынешний тренер "Спартака" германский специалист Доменико Тедеско поздравил свой клуб с днем рождения. "Спартак" — большой клуб с богатой историей. Я горжусь, те что являюсь его тренером", — приводит слова Тедеско РИА Новости.

Ранее свои поздравления в адрес "Спартака" направил главный тренер АЕКа Массимо Каррера. Под руководством итальянского специалиста спартаковцы выиграли чемпионат РФ в сезоне 2016-17. "Поздравляю "Спартак" с днем рождения. Он навсегда в моем сердце", — написал Каррера на своей странице в соцсети.