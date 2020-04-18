 

Новикову предъявили обвинение

18.04.2020, 19:06, Новости дня

Министру строительства и ЖКХ Хакасии Сергею Новикову, исполняющему обязанности замглавы региона, предъявлено обвинение в получении взятки в размере 12 миллионов рублей.

Суд арестовал чиновника на 2 месяца.

В декабре 2019 года в рамках реализации нацпроекта между соответствующим управлением и подрядчиком был заключен контракт на 480 миллионов рублей на строительство второй очереди жилого корпуса Туимского ПНИ.

Новиков потребовал за содействие при оформлении документации взятку в 12 миллионов, 17 апреля получил часть суммы – 2 миллиона. Чиновника задержали с поличным. Дома и в кабинете проведены обыски, изъяты документы, передает Следком.

Ранее сообщалось, что Новиков несколько лет назад уже был фигурантом уголовного дела. Его обвиняли в особо крупных хищениях, речь шла о фиктивных контактах и отмывании денег, но в итоге дело закрыли. Однако даже такой громкий скандал не помешал ему снова занять высокий пост.



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