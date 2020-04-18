Тина Канделаки раскритиковала высмеявшую челленджи знаменитостей Ксению Собчак

18.04.2020, 18:53, Разное

Телеведущая Тина Канделаки обрушилась с резкой критикой на Ксению Собчак, высмеявшую челленджи Насти Ивлеевой, Элджея и Ольги Бузовой. Она уверена, что каждый человек имеет право на самовыражение в той форме, в какой он пожелает, об этом знаменитость написала на своей странице в Instagram-аккаунте.

По словам Тины Канделаки, Ксения Собчак «мнит себя чистопородным аристократом», поэтому позволяет себе высмеивать и оскорблять других. Телеведущая сравнила ее с «монашкой Бетюнского монастыря», которая «отправила бы в печь любого не угодившего ей человека». Ранее такого поведения придерживались приверженцы т.н. «арийской теории превосходства».

Подписчики Тины Канделаки неоднозначно восприняли ее сравнение Ксении Собчак с инквизиторами. Кроме того, они написали ей в комментариях, что именно люди, подобные Насте Ивлеевой и Ольге Бузовой, занимаются «разложением и одебилением молодежи». Телеведущая не стала спорить со своими фанатами, заявив, что ее не надо учить жизни, а то «в зубах навязло».

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