Пьяные жители Кировской области избили приехавшего взять анализ на коронавирус врача

18.04.2020, 18:53, Новости дня

Полиция Кирова-Чепецка ищет двоих неизвестных, которые в пятницу напали на водителя и врача скорой помощи и избили их, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кировской области. В Сети появилось видео инцидента.

Вечером 17 апреля в Кирово-Чепецкий отдел полиции сообщили, что двое граждан напали на водителя скорой. В МВД отметили, что в конфликт вмешался врач, и его тоже избили. Нападавшие были пьяны, передает «Интерфакс».

Бригада скорой помощи в этот момент приехала на вызов. Личности нападавших устанавливаются.

В Минздраве Кировской области утонили, что фельдшер в тот вечер ходил по домам и брал мазки на коронавирус. После нападения он госпитализирован.

РЕН-ТВ опубликовал видео с места происшествия, на котором видно, как двое мужчин избивают врача в защитном костюме, вышедшего из скорой помощи.