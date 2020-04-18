 

Пьяные жители Кировской области избили приехавшего взять анализ на коронавирус врача

18.04.2020, 18:53, Новости дня

Полиция Кирова-Чепецка ищет двоих неизвестных, которые в пятницу напали на водителя и врача скорой помощи и избили их, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кировской области. В Сети появилось видео инцидента.

Вечером 17 апреля в Кирово-Чепецкий отдел полиции сообщили, что двое граждан напали на водителя скорой. В МВД отметили, что в конфликт вмешался врач, и его тоже избили. Нападавшие были пьяны, передает «Интерфакс».

Бригада скорой помощи в этот момент приехала на вызов. Личности нападавших устанавливаются.

В Минздраве Кировской области утонили, что фельдшер в тот вечер ходил по домам и брал мазки на коронавирус. После нападения он госпитализирован.

РЕН-ТВ опубликовал видео с места происшествия, на котором видно, как двое мужчин избивают врача в защитном костюме, вышедшего из скорой помощи.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Еще один генерал МВД арестован в Москве по делу о злоупотреблении полномочиями

07.02 / Двум российским актерами запретили въезд в Украину на 10 лет

11.02 / Великобритания готовится к введению торговых барьеров после Brexit

24.02 / Аваков не влиял на закрытие дела о закупке рюкзаков для Нацгвардии – Холодницкий

07.03 / Генпрокуратура России заявила, что дополнительно направила Нидерландам “важные данные” о крушении рейса MH17

05.04 / SVT – шведский министр зря обвинял в «интернет-атаке» Россию — за ней стояла стокгольмская бабушка

03.02 / Богуцкая принесла извинения социологу Головахе, но ошиблась в фамилии ученого

10.02 / Нашли замену Кепе. Новым вратарем “Челси” станет Онана

11.03 / Предсказавший кризис 2008 года экономист предупредил о новом финансовом крахе

25.02 / Нацбанк Украины отказался называть экономику страны «ухандоханной»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска