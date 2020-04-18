 

Новое приложение для смарт-часов от Samsung напоминает о необходимости мытья рук

18.04.2020, 18:53, Разное

Специалисты индийского подразделения южнокорейского технологического гиганта Samsung разработали полезное на фоне пандемии коронавируса приложение для смарт-часов производителя. Благодаря программе с «говорящим» названием Hand Wash владелец устройства не пропустит время, когда нужно вымыть руки.
Одной из основных рекомендаций ВОЗ для предотвращения заражения коронавирусом COVID-19 является регулярное и тщательное мытьё рук. Разработчики Samsung в сжатые сроки создали новое приложение для смарт-часов. Оно не только напомнит о времени гигиенической процедуры, но и проконтролирует длительность, которая должна составлять 20-25 секунд. Пользователь «умного» устройства, загрузивший Hand Wash в магазине Galaxy Store, посредством вибрации получает напоминание о необходимости вымыть руки. Та же вибрация уведомит затем о времени завершения процедуры.

С помощью нового приложения для смарт-часов от Samsung снижается риск заражения коронавирусом и закрепляется навык соблюдения правил гигиены. Данная программа имеет также ряд других функций и позволяет анализировать гигиенические привычки пользователя гаджета.



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