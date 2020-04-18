Митрополит Иларион приравнял инопланетян к бесам

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18.04.2020, 18:48, Новости дня

В Библии ничего не сказано о существовании инопланетных цивилизаций, и те, кто утверждают, что видели инопланетян, на самом деле столкнулись с бесами, сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире «России 24».

«В Библии было бы обязательно об этом (об инопланетянах) хоть что-нибудь сказано. Если об этом ничего не сказано, значит, мы исходим из того, что их не существует», – передает его слова «Интерфакс».

Митроплит рассказал о книге известного богослова Русской зарубежной церкви иеромонаха Серафима Роуза, в которой тот доказывает, что люди, якобы видевшие инопланетян и НЛО, на самом деле «видели тех самых демонов, в существование которых многие сейчас отказываются верить».



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