НАСА: SpaceX доставит первых астронавтов на МКС 27 мая

18.04.2020, 18:45, Новости дня

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сообщило в пятницу о том, что ракета SpaceX доставит двух американских астронавтов на Международную космическую станцию 27 мая. Это станет первым запуском ракеты с экипажем на борту с территории США за последние почти десять лет.

«27 мая @НАСА вновь отправит американских астронавтов на американской ракете с американской земли», – написал в Твиттере Джим Брайденстайн, глава НАСА.

Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Хэрли отправятся на МКС на борту ракеты SpaceX Crew Dragon. Запуск произойдет 27 мая в 16:32 по местному времени с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде, сообщили в НАСА.

Начиная с июля 2011 года Соединенные Штаты отправляли своих астронавтов на МКС с помощью российских ракет «Союз»