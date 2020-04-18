 

ВОЗ отводит на создание вакцины против коронавируса не меньше года

18.04.2020, 18:40, Разное

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что до запуска вакцины в производство пройдёт не меньше года. “Необходимо соблюдать осторожность: вакцину получат миллиарды людей, и она должна быть абсолютно безопасной и никому не навредить”, – подчеркнул он.
 
“Для разработки и испытания вакцин требуется много времени. Необходимо подтвердить, что они эффективны и безвредны, а затем и произвести их в таком количестве, чтобы хватило на всех”, – отметил Райан в воскресном выпуске программы BBC “Шоу Эндрю Марра”. Вместе с тем, по его словам, такая ситуация не значит, что за год до внедрения препарата нельзя ничего сделать.
 
В настоящее время в мире разрабатывается около 20 вакцин против COVID-2019. Одновременно специалисты разрабатывают методики лечения, включающие в себя уже существующие лекарственные препараты и их сочетания.



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