 

Десять лет: назван реальный срок создания вакцины против коронавируса

18.04.2020, 18:35, Разное

Ученый напомнил, что разработка вакцины от коронавируса включает в себя проведение всех исследований и разработку препарата, но и его тестирование – сначала на животных, потом на людях. Два года на создание лекарства – оптимистичный сценарий, считает эксперт. 

“Обычно на создание вакцины может уходить до десяти лет и больше, считая от начала разработки идеи”, – сказал Чумаков в интервью “Радио Свобода”. 

Но и прохождение всех необходимых испытаний – еще не конец. Нужно наладить широкое производство вакцины от коронавируса, а это занимает немало времени, пояснил профессор.

Другая проблема связана с тем, что количество больных коронавирусом в мире не такое большое, отметио Чумаков. Для решающей фазы испытаний нужны тысячи добровольцев, отметил эксперт. По его мнению, когда вакцины от COVID-19 будет готова, вспышка пройдет, и испытывать препарат будет не на ком. Подобная ситуация произошла с вирусом Эбола, напомнил Чумаков. 

На 18 апреля число заболевших коронавирусом в мире достигло 2,2 миллиона человек. Жертвами стали более 150 тысяч. На первом месте по числу зараженных находятся США, на втором и третьем – Испания и Италия соответственно. 

Количество подтвержденных случаев коронавируса в России превысило 36 тысяч. За последние сутки выявлено 4785 зараженных COVID-19. До 30 апреля в нашей стране действует режим всеобщей изоляции.



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