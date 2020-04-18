Молодая наследница Якубовича поразила россиян своим видом

18.04.2020, 18:35, Разное

В соцсети наследница ведущего шоу “Поле чудес” похвасталась, что успела отпраздновать свой день рождения в конце марта, буквально за несколько дней до введения в Москве строго режима самоизоляции.

Дочь Якубовича учится в МГИМО на факультете журналистики, но нередко заявляла, что в будущем хочет стать певицей. Недавно девушка выпустила свою первую песню под названием “Feel this world”. Варвара с детства проявляла интерес к музыке, но росла стеснительным ребенком, поэтому долгое время не решалась посвятить себя любимому делу. В прошлом году она наконец начала брать частные уроки по вокалу, а потом записала свою дебютную песню.

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Публикация от Barbara Vido (@umi_coral) 17 Апр 2020 в 6:56 PDT

Бессменный ведущий популярной телеигры очень редко рассказывает о своей дочери в СМИ. Сама Варвара тоже не афиширует родственные связи с известным всей России отцом. Свою страницу в Инстаграм она ведет под псевдонимом.