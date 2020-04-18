Столичную систему выдачи пропусков атаковали хакеры

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18.04.2020, 18:30, Разное

На обновленную систему выдачи пропусков, начавшую работать с 18 апреля, в течение нескольких часов было совершено несколько хакерских атак. Власти Москвы полагают, что агрессия хакеров может иметь продолжительный характер.
Информация была обнародована в рамках эфира канала “Россия 24” главой Департамента информационных технологий столицы Эдуардом Лысенко. По его словам, в данный момент нагрузка от атак пока не является достаточно мощной, однако хакерские попытки не прекращаются. Впрочем, как заявил руководитель структуры, команда столичных IT-специалистов “на страже” и полностью готовы к усилению атак злоумышленников.

Электронная система по выдаче пропусков была обновлена с 18 апреля. В частности, сайт mos.ru получил специальную форму, допускающую внесение в пропуск изменений или исправлений ошибок, случайно допущенных при оформлении. Об этом пишет издание RBC.ru.



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