Во Франции предрекли начало «века Азии»

18.04.2020, 18:30, Новости дня

Пандемия коронавируса ознаменовала закат «эпохи Запада» и начало «века Азии», считает обозреватель Le Figaro Себастьян Фалетти.

«Столь долгожданный и неумолимый взлет Азиатско-Тихоокеанского региона и его неизбежное следствие – относительный упадок Запада – дожидались своего 11 сентября, чтобы потрясти умы», – передает RT текст статьи Le Figaro.

Он отметил, что многие говорили в последние годы, что «XXI век будет веком Азии», но в это не слишком верили, так как западные державы все же оставались в авангарде. Запад снисходительно наблюдал за «азиатскими муравьями», которые работают день и ночь и строят автомагистрали будущего и города-утопии.

Но после прихода вируса в европейские дома престарелых и деревни политическая система этих стран оказалась перегружена и дезориентирована масштабом этой волны, как и их системы здравоохранения, пишет автор. Жертвами коронавируса стали уже 17 тыс. французов против 229 человек в 50-миллионной Корее или шести человек на Тайване, отмечает Фалетти.

Он заметил, что в Азии научены опытом атипичной пневмонии в 2003 году, поэтому там молниеносно приняли меры для защиты своего населения. Даже в Китае, где официальную статистику автор статьи считает заниженной, он признает, что радикальные карантинные меры в значительной степени помогли ограничить распространение вируса внутри провинции Хубэй.

«Вирус не щадит западные демократии, любившие поучать весь остальной мир, кичась видимым превосходством своей политической модели, но потерявшие простор для экономического маневра», – пишет обозреватель.

Он отметил, что развивающаяся Азия преподала Европе «поразительный урок политической эффективности».

«В Пекине, Сеуле или Сингапуре темпы роста стали рычагом для того, чтобы вернуться на первый план мировой истории и стереть унижения колониальной эпохи», – пишет автор статьи.

Жестоким ударом истории он называет тот факт, что пандемия распространилась с «всемирной фабрики». Фалетти отмечает, что Запад «слепо вручил ключи от своего индустриального будущего» диктаторскому режиму, но поздно обвинять Китай во всех грехах, когда Запад сам поставил крест на своих основополагающих ценностях вроде свободы и демократии ради снижения издержек.

Газета ВЗГЛЯД еще в марте подробно писала о том, как пандемия изменит мир.