Новый смартфон с 6,57-дюймовым экраном появился в базе TENAA

18.04.2020, 18:30, Разное

Новый гаджет с 6,57-дюймовым экраном появился в базе Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA. В тыльной части его дисплея расположена многомодульная камера.

Смартфон, который по предварительной информации появится на коммерческом рынке как Realme X3, имеет габариты 163,8 × 75,8 × 8,9 мм и весит 190 г. Устройство с кодовым обозначением RMX2142, которое работает на ОС Android 10, поддерживает пятое поколение технологий мобильной связи с неавтономной и автономной архитектурами. Емкость аккумулятора гаджета – 4100 мА·ч. Кроме этого, смартфон можно зарядить с помощью быстрой 30-ваттной подзарядки.

Стоит отметить, что устройство с кодовым обозначением RMX2142 презентуют в ближайшее время. Новинка пополнит разнообразие 5G-смартфонов среднего класса.