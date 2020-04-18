 

В Подмосковье пенсионер бесследно исчез в собственной квартире

18.04.2020, 18:09, Разное

В Подмосковье (г.о. Кашира) загадочным образом в собственной квартире исчез 68-летний пенсионер. Установленная над входной дверью его жилья камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда житель последний раз пришёл домой, но после этого он буквально «растворился».
По имеющейся информации, в минувшее воскресенье, 12 апреля, в районе полуночи пенсионер общался с сыном посредством сообщений в мессенджере. Известно, что житель посещал службу в местном храме, после чего пришёл домой, а затем его никто не видел. По словам сына, видео, снятое установленной им камерой, показало, что отец пришёл домой под утро и после этого свою квартиру не покидал. Весь следующий день он не выходил на связь, что заставило родственников встревожиться. Молодой человек приехал из столицы в Подмосковье, однако отца найти не смог. В квартире отсутствуют вещи пропавшего, в которых он в последний раз входил в дом, а бытовые приборы и компьютер не выключены, чего ранее житель никогда не допускал, покидая жильё.

Пенсионера характеризуют как глубоко верующего, придерживающегося здорового образа жизни человека с ясным умом. Поиски пропавшего и опрос соседей пока не смогли прояснить ситуацию загадочного исчезновения мужчины из собственной квартиры. Его местонахождение на данный момент остаётся неизвестным.



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