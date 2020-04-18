Россиянам пообещали теплый май

18.04.2020, 18:08, Новости дня

На большей части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, в Краснодарском крае и в Крыму в мае ожидается температура выше нормы, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

«На большей части Центрального федерального округа (в том числе и в Москве) и на западе Поволжья (в Нижегородской области и Татарстане), а также в Крыму и на западе Краснодарского края температуры ожидается выше климатической нормы. В частности, в столице будет теплее обычного на градус и более», – передает ее слова ТАСС.

В пределах климатической нормы температура ожидается на западе РФ – в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Ночью ожидается 6-11 градусов, днем – 15-20 градусов. Возможны заморозки при похолоданиях.

На европейской территории РФ количество осадков прогнозируется в пределах нормы. Больше нормы осадки могут выпасть в Брянской, Курской и Смоленской областях. Дефицит осадков ожидается в предгорьях Алтая, в центральных и южных районах Красноярского края и на большей части Иркутской области.

Между тем, на Пасху в Москве прогнозируются мокрый снег, дождь и аномально низкая температура.