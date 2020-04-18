Узбекистан прислал в Россию 5 млн масок

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18.04.2020, 18:08, Новости дня

В Москве приземлился самолет из Узбекистана с гуманитарной помощью в виде медицинских масок и медицинской марли, сообщили в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука.

«В составе груза, прибывшего в аэропорт Шереметьево, медицинские маски», – передает РИА «Новости» слова представителя вице-премьера.

Всего Узбекистан передает 5 млн медицинских масок, а также медицинскую марлю.

Вице-премьер Оверчук отметил, что маски и марля будут направлены в первую очередь тем, кто трудится «на передовой борьбы» с коронавирусом.

«Хочется сказать самые теплые слова народу и правительству Республики Узбекистан, нашим братьям, за эту поддержку и помощь, она очень важна для нас», – сказал Оверчук.

Он добавил, что Узбекистан, который также столкнулся с эпидемией коронавируса, продемонстрировал взаимовыручку.

«Мы знаем, что народ Узбекистана сам страдает от коронавирусной инфекции. В стране есть и заразившиеся, и умершие. Но, несмотря на это, Узбекистан принял решение поделиться с Россией самым необходимым, продемонстрировав взаимовыручку, примерами которой наполнена наша общая история», – сказал Оверчук.

Отметим, что в самом Узбекистане введены серьезные штрафы за отсутствие защитной маски.



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