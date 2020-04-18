 

Мнение: Они дышат ядом, а властям все равно

18.04.2020, 18:06, Разное

Они позволяют себе бездействовать даже во время пандемии коронавируса!

Сейчас, когда люди итак подвержены огромному риску, выходя на улицы, власти не хотят закрывать незаконно работающий мусороперерабатывающий завод под Питером, из-за которого страдает здоровье местных жителей.

Завод «МПБО-2» в Янино — крупнейшее предприятие по мусоропереработке в Северо-Западном регионе, через которое ежегодно проходит полмиллиона тонн опасных отходов. Все было бы слишком просто, если бы биологически опасный мусор перерабатывался по правилам — однако завод работает с многочисленными нарушениями и продолжает источать вонь, которая окутывает не только Янино, но и соседние деревни.

Начнем с того, что оборудование на заводе безнадежно устарело, и его не собираются ни чинить, ни менять. Из-за этого часть не переработанного мусора попросту сбрасывалась в кучу, которая постепенно превратилась в огромную зловонную гору, а другая часть — сжигалась.

Несмотря на многочисленные штрафы, жалобы жителей и даже суды, предприятие продолжает работать и отравлять воздух, почву и воду.

Но самое страшное в том, что эту безнаказанность поощряют местные власти.

Как бы цена такого поведения не оказалась слишком высока…

Источник: Достало



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