Bloomberg – «проблемная» Греция стала примером эффективной борьбы с коронавирусом

18.04.2020, 18:01, Новости дня

Греция, которую европейские союзники называли «проблемным ребёнком», сегодня демонстрирует остальному миру, как успешно бороться с эпидемией COVID-19, пишет Bloomberg. Властям страны пока удаётся избежать стремительного распространения заболевания благодаря заранее предпринятым мерам и, по мнению чиновников, дисциплинированности населения, отмечает издание.



Reuters

Европейские партнёры высмеивали Грецию за многолетний финансовый кризис, называя её «проблемным ребёнком». Но теперь страна демонстрирует пример всему миру своей стремительной реакцией на эпидемию коронавируса, пишет Bloomberg.

В Греции с населением порядка 11 миллионов человек было подтверждено 2207 случаев заражения и 105 летальных исходов от коронавируса. Это составляет лишь малую долю по сравнению с такими странами, как Италия, Испания и Франция, где от COVID-19 погибли в общей сложности 58 тыс.

Ситуация здесь скорее напоминает то, что происходит в Германии, ещё одном государстве, которое, как считается, справляется с вирусом ответственно и эффективно. Сами греческие власти связывают низкие показатели с готовностью и дисциплинированностью населения.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис поручил заняться подготовкой плана борьбы с коронавирусом ещё в январе. В недавнем обращении к нации он похвалил соотечественников за соблюдение карантина и предупредил, что «малейшее ослабление может привести к болезненной регрессии».

Ранние меры по защите медицинской системы Греции включали создание комитета по инфекционным заболеваниям, контроль в аэропортах и портах, информирование населения и тесные контакты с европейскими и мировыми органами здравоохранения. Об этом в своём письме Bloomberg сообщил министр здравоохранения Василис Кикилиас.

Чиновник также подчеркнул, что страна будет постепенно ослаблять противовирусные меры. Но это будет происходить при соблюдении определённых условий, чтобы не допустить второй волны заражения.

Мицотакис, рейтинг которого во время кризиса пошёл в гору, распорядился закрыть учебные заведения 10 марта — спустя всего 13 дней после того, как в Греции был обнаружен первый заболевший COVID-19. После первой смерти от вируса правительство закрыло все общественные заведения, включая кинотеатры, тренажёрные залы, бары и рестораны, в течение четырёх дней. Через неделю в силу вступил карантин, среди прочего запрещающий передвижение без необходимости.

Недавний опрос показывает, что две трети греков ежедневно смотрят по телевизору брифинги, которые проводит замминистра по делам гражданской защиты профессор-инфекционист Никос Хардалиас. Каждый раз он умоляет граждан соблюдать ограничения, не делать жертвы, на которые они идут, напрасными и повторяет ассоциирующуюся с кризисом фразу: «Мы остаёмся дома».

Следующей трудной задачей будет сохранение существующего положения вещей во время православных пасхальных каникул, которые начинаются в пятницу. Пока же карантин в Греции действует до 27 апреля.

Правительство работает над планом возвращения страны к нормальной жизни, переход к которой «будет постепенным и долгим и не произойдёт автоматически», заявил журналистам официальный представитель правительства Стелиос Петсас. «Греки понимают, что эта Пасха будет другой», — добавил он.

По словам Хардалиаса, власти придерживаются процедур и протоколов с самого первого случая заражения. «Кроме того, у нас очень серьёзная система отслеживания и платформа для наблюдения за теми, кто находится на карантине», — заявил он. А таких людей сейчас около 29 тыс.

Помогло то, что каждый случай коронавируса рассматривался как небольшой круг эпидемии, который пытались изолировать, чтобы эти круги не «соединялись или не пересекались», пояснил Хардалиас. В противном случае, по его словам, возник бы «эффект снежного кома, ведущий к неконтролируемой ситуации».