 

ГСЧС заверила Зеленского, что смог в Киеве не связан с пожарами в Чернобыльской зоне

18.04.2020, 17:54, Новости дня

Смог в Киеве не связан с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, информирует сайт главы государства.

Чечеткин добавил, что радиационный фон в зоне отчуждения, Киеве и области – в пределах нормы и не превышает фоновых значений. По его словам, угрозы объектам критической инфраструктуры в зоне отчуждения, таким как объект “Укрытие”, хранилища радиационных отходов и другим, нет.

Он сообщил, что в начале следующей недели ожидается изменение направления ветра с северо-западного на северное, в связи с чем “влияние возгораний на загрязнение воздуха в столице уменьшится”.

“Главное, что огонь не разрастается и удается его преодолеть. Следите за тем, нуждается ли кто-то в помощи или эвакуации”, – сказал Зеленский.

С 16 апреля в Киеве наблюдается задымленность и чувствуется запах гари. В Киевской горгосадминистрации заявили, что это связано с пожарами в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения, а также с северо-западным ветром. При этом власти заверили, что радиационный фон в столице – в пределах нормы.

Утром 17 апреля Киев возглавил рейтинг самых загрязненных городов мира, который ведет IQAir – международная компания, которая специализируется на информации и технологиях в сфере качества воздуха. По состоянию на 9.50 индекс качества воздуха (AQI) в Киеве составлял 215 (при норме до 50). По состоянию на 15.50 AQI в Киеве упал до 108 (10-е место в мире).

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко 18 апреля заявил, что в Житомирской и Киевской областях за последние дни выгорела территория площадью около 8 тыс. га.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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