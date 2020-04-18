 

Лолита Милявская: Поеду ли я в Украину? Конечно

18.04.2020, 17:54, Новости дня

Российская певица Лолита в авторской программе основателя интернет-здания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона заявила, что попытается поехать в Украину, запрет на въезд в которую сроком на три года ввели в 2017 году.

“Конечно, поеду. Ничего, что у меня там мама, ребенок мой? Ибо они ко мне в Москву… Мама не любит, во-первых, пересадку в Минске. Для моей мамы это уже импоссибл. Это 77 лет. Значит, исключен самолет. Поезда… Вот Украина пустила поезда в таком отстойном состоянии… “Хотите ехать в свою сраную Москву? – называется. – Велком”, – сказала она.

Певица отметила, что, когда ей отказывали во въезде в Украину, у нее дрожало лицо, а сама она “дико материлась”.

“У меня как бы мат сквозь слезы. Но очень тактично вели себя пограничники. Очень. …Ну вот три года уже не была. Мои подписчики в Instagram считают и пишут прямо. Я не считаю. Я думаю так: “На все Божья воля”, – объяснила Лолита.

Она предполагает, что в Украину ее не пустят.

Лолита Милявская: Каких п…здюлей я получила в России за фразу “Для меня Крым – по-прежнему Украина в душе”. Читайте полную версию интервью.

В апреле 2017 года Государственная пограничная служба не пустила Милявскую в Украину. По словам певицы, въезд в Украину ей запрещен за посещение Керчи в оккупированном Крыму в 2015 году.

Лолиту также внесли в базу сайта “Миротворец” за сознательное нарушение государственной границы Украины и сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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