В связи с пожарами в Киевской области полиция разыскивает двух людей на мопедах

18.04.2020, 17:54, Новости дня

После возгорания травы в Киевской области полиция разыскивает двух граждан, которые могли устроить пожар. Об этом 18 апреля в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

“Полиция Киевской области разыскивает двух граждан, которые, передвигаясь на мопедах без номерных знаков, умышленно подожгли сухую траву в пойме реки Ирпень. Это уже совсем не жители сел, которые по недомыслию поджигают сухую траву для того, чтоб облегчить себе весенние полевые работы в огороде”, – написал он.

Замглавы МВД призвал украинцев поделиться информацией о разыскиваемых, если кому-то о них известно.

Геращенко также разместил видео с двумя мужчинами на скутерах рядом с пожаром. На ролике автор утверждает, что видел, как они поджигали траву.

“Пожары, начавшиеся в Киевской и продолжившиеся в Житомирской области, по мнению экспертов, носят характер массовых умышленных поджогов. …Подозрение вызывает и тот факт, что пожары, начавшиеся в Чернобыльской зоне к северу от Киева, а затем продолжившиеся в Житомирской области к северо-западу от Киева, наложились на устойчивый северо-западный ветер, относящий продукты горения в сторону столицы. При этом мы не наблюдаем массовых лесных пожаров в находящейся в той же климатической ситуации Беларуси, а также к югу, востоку и западу от Киева, а также в других регионах украинского Полесья – в Ровенской или Житомирской областях”, – объяснил заместитель министра.

Полиция Киевской области разыскивает двух граждан, которые передвигаясь на мопедах без номерных знаков умышлено подожгли сухую траву в пойме реки Ирпень.Это уже совсем не жители сел, которые по недомыслию поджигают сухую траву для того, чтоб облегчить себе весенние полевые работы в огороде.Если у Вас есть информация о личностях или возможном местонахождении этих двух граждан, просьба сообщить информацию в полицию по телефону:+380 95 318 2837 или 102.Пожары, начавшиеся в Киевской и продолжившиеся в Житомирской области, по мнению экспертов, носят характер массовых умышленных поджогов.Молния или другой природный фактор может вызвать пожар в одном случае из 1000 или с ещё меньшей вероятностью.Подозрение вызывает и тот факт, что пожары, начавшиеся в Чернобыльской зоне к северу от Киева, а затем продолжившиеся в Житомирской области к северо-западу от Киева, наложились на устойчивый северо-западный ветер, относящий продукты горения в сторону столицы.При этом мы не наблюдаем массовых лесных пожаров в находящейся в той же климатической ситуации Беларуси, а также к югу, востоку и западу от Киева, а также в других регионах украинского Полесья – в Ровенской или Житомирской областях.Призываю всех ответственных граждан фиксировать номера подозрительных транспортных средств и фотографировать личности лиц, возможно причастных к поджогам лесов вокруг Киева и немедленно сообщайте об этом в полицию! Posted by Антон Геращенко on Laupäev, 18. aprill 2020

Пожары в Киевской области продолжаются с начала апреля.

С 16 апреля в Киеве наблюдается задымленность и чувствуется запах гари. В Киевской горгосадминистрации заявили, что это связано с пожарами в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения, а также с северо-западным ветром. При этом власти заверили, что радиационный фон в столице – в пределах нормы.

Утром 17 апреля Киев возглавил рейтинг самых загрязненных городов мира, который ведет IQAir – международная компания, которая специализируется на информации и технологиях в сфере качества воздуха. По состоянию на 9.50 индекс качества воздуха (AQI) в Киеве составлял 215 (при норме до 50). По состоянию на 15.50 AQI в Киеве упал до 108 (10-е место в мире).

Геращенко сегодня заявил, что в Житомирской и Киевской областях за последние дни выгорела территория площадью около 8 тыс. га.