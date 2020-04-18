 

Microsoft готовит аналог поисковика Spotlight для Windows 10

18.04.2020, 17:53, Разное

Разработчик наиболее широко распространённой на данный момент в мире программной платформы Microsoft готовит аналог поисковика Spotlight для Windows 10. Компонент ОС, предназначенный для осуществления локального поиска, будет доступен пользователям в мае текущего года.
Для включения поисковика нужно будет установить вспомогательную компьютерную программу PowerToys, упрощающую выполнение некоторых задач. Аналог Spotlight заменит окно «выполнить», которое вызывается комбинацией клавиш Win + R. С помощью нового средства поиска можно найти хранящиеся в памяти устройства файлы и приложения. Кроме этого, поисковик будет поддерживать калькулятор и словарь с функцией переводчика.

Отметим, что над разработкой компонента Windows 10, предназначенного для осуществления локального поиска, компания Microsoft работает с января 2020 года. В создании поисковой системы участвуют авторы программы Wox, дизайн внешнего вида поисковой строки которой принадлежит Нильсу Лауте.



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