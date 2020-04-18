Актриса Марина Коняшкина опровергла слухи о своем заражении коронавирусом

18.04.2020, 17:53, Разное

Российская актриса театра и кино Марина Коняшкина опровергла слухи о своём заражении новым коронавирусом. Она отметила, что ей известно о неподтверждённой информации в Сети.

Причиной для опровержения послужила неподтверждённая информация о заражении Марины Коняшкиной COVID-19 и, как следствие, её вынужденной изоляции дома. Также появились слухи о лёгких последствиях после болезни. Сама Марина Коняшкина неоднократно заявляла, что она не заразилась. «Ну правда, нет у меня никакого вируса. Что за бред вообще?», – отвечает на слухи актриса.

Столь резкое высказывание, как объяснила Коняшкина, вызвано раздражением. Дело в том, что практически все журналисты во время интервью задают именно этот вопрос, чем и вызывают неприятные эмоции. Таким образом актриса надеется остановить распространение недостоверной информации относительно состояния её здоровья.