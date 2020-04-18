Бывший гендиректор “Детского мира” стал президентом АФК “Система”

18.04.2020, 17:50, Новости дня

Президентом АФК "Система" назначен Владимир Чирахов, бывший генеральный директор "Детского мира". Ранее занимавший пост президента корпорации Андрей Дубовсков избран заместителем председателя совета директоров "Системы".

Согласно решению совета директоров корпорации, Чирахов вступит в новую должность 20 апреля, пишет ТАСС.

О новом президенте АФК "Система" известно также, что он работал в компании "Кораблик", где был коммерческим, а затем генеральным директором, а также в компаниях "М.Видео", "Партия-Электроника", "Линдекс". 3 апреля текущего года он был избран председателем совета директоров "Детского мира", активами которого владеет АФК "Система".

Корпорация располагает активами в ряде отраслей, в том числе фармацевтике и медицине (Alium, "Медси"), сельском хозяйстве (агрохолдинг "Степь"), в сфере телекоммуникаций (МТС), а также недвижимости и гостиничного бизнеса (Etalon Group, Cosmos Group).