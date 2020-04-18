 

Воробьев соболезнует в связи с кончиной заразившегося коронавирусом Жукова

18.04.2020, 17:50, Новости дня

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования родным и близким депутата Московской областной думы Ивана Жукова, умершего после заражения коронавирусом COVID-19. Тот скончался утром в субботу, 18 апреля, ему было 63 года.

По словам губернатора, Иван Жуков "был очень молод душой, делал огромное количество добрых поступков в Ногинском округе, откуда он был избран, всегда был энергичным, "горел". Во вторник, 14 апреля, у депутата обнаружили коронавирус. Утром в субботу у него остановилось сердце, рассказал Воробьев в своем Instagram.

 

 

 

 

 

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Публикация от Андрей Воробьев Губернатор МО (@andreyvorobiev) 18 Апр 2020 в 6:53 PDT

На совещании с членами регионального правительства губернатор Подмосковья также предложил наградить Ивана Жукова посмертно региональным орденом "За доблесть и мужество". По словам Воробьева, депутат на протяжении всей своей карьеры "занимался важной работой и делал это достойно", а с начала действия ограничительных мер в Подмосковье помогал волонтерскому движению.

Иван Жуков был депутатом Мособлдумы нескольких созывов, напоминает "Интерфакс". По словам главы Богородского городского округа Игоря Сухина, в последнее время депутат находился в реанимации.



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