Выборы в Южной Корее прошли при рекордной явке

18.04.2020, 17:50, Новости дня

На избирательные участки — в масках и перчатках. В Южной Корее в условиях пандемии прошли выборы в парламент и, неожиданно, собрали рекордно высокую явку. Уверенную победу одержал правящий блок во главе с демократической партией "Тобуро".

Лидер правящей Совместной демократической партии Кореи Ли Хэчхан поблагодарил избирателей: "Мы глубоко признательны гражданам за оказанную нам большую поддержку. Глядя на результаты выборов, мы чувствуем большую ответственность, которая перевешивает нашу радость от победы на выборах. Ведь ответственность за организацию работы парламента лежит исключительно на нашей партии".

Действительно, после выборов в Национальное собрание правящая партия улучшила свои результаты, получив 163 места против ста двадцати одного в прошлом созыве. Большого сюрприза здесь нет, Демократическая партия, она же "Тобуро" — сейчас на пике популярности.

"Лидер партии, которая по-русски называется "Объединенная партия" — консерваторы, которые потерпели поражение, он, например, говорил: "Надо закрыться! Ни одного китайца не пускать и вообще все-все закрыть, чтобы не было ничего подобного тому, что произошло в Китае". И я думаю, что они здесь неудачно выбрали подход", — пояснил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.

Интересно и то, как было организовано голосование в условиях пандемиии и очень высокой плотности населения. В Сеуле она почти вдвое выше, чем в США.

В Нью-Йорке коронавирус унес уже тысячи жизней. В южнокорейской столице, да и в других городах, такого исхода удалось избежать. И вот как этого добились- нагрузка на избирательные участки была снижена всеми возможными способами: голосовали и по почте, и отдавали свой голос досрочно: этой возможностью воспользовались 11 миллионов человек, свыше четверти населения.

"Я пришел голосовать с утра, перед работой. Чтобы страна дальше двигалась в правильном направлении", — рассказал избиратель Кан Вонсок.

Непосредственно на участках, а их было 14 тысяч, всю территорию заранее продезинфицировали и нарисовали разметку на полу, чтобы люди держали дистанцию. Там же выдавали одноразовые перчатки. Шансов заразиться не было — температуру всем приходящим измеряли на месте, тех, у кого она была повышенная — отводили в отдельное помещение.

А для тех, у кого уже был подтвержден диагноз COVID-19, организовали отдельные участки.

"Для того, чтобы те, кто на самокарантине, не отклонялись от плана, мы обязали их сообщать надзирающему офицеру о точном времени выхода из дома, прибытии на участок и возвращении домой", — рассказал представитель Министерства внутренних дел и безопасности Республики Корея Ли Чжэ-Гван.

"Люди соблюдали социальную дистанцию. И плюс к этому мне кажется, что население хорошо оценило действия правительства в условиях коронавируса. Поэтому некоторые даже говорят, что люди решили выбрать стабильность взамен каких-то потрясений. И в то же время надо отметить: правительство рекомендует, и надо бы, чтобы люди соблюдали эти рекомендации. В Корее мы как раз столкнулись таким феноменом.", — уверен Евгений Ким.

В итоге выборы не просто прошли при рекордной явке — более шестидесяти шести процентов. Это самые высокие показатели за 28 лет, но и с максимальными мерами противовирусной безопасности. Наблюдатели уже говорят, что правящая партия имеет полное право гордиться еще и этим достижением.