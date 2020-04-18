 

Майк Помпео поздравил православных христиан с Пасхой

18.04.2020, 17:31, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в субботу утром направил поздравление всем православным христианам, отмечающим в эти выходные праздник Пасхи – Воскресения Христа.

«Посылаем вам пасхальные поздравления и желаем радости в это благословенное время года. Хотя церкви по всему миру недавно опустели, вера наполняет мир каждый день», – говорится в поздравлении от лица Майка Помпео и его супруги Сьюзен.

«Пусть ваша вера укрепит вашу надежду, а также вашу решимость во время нашей борьбы с пандемией COVID-19, от которой страдает весь мир, вне зависимости от этнической принадлежности, расы или религии», – добавляет Помпео.

Госсекретарь подчеркнул, что США будут «неустанно работать с мировым сообществом, чтобы избавить мир от этой эпидемии».

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Власти США захотели дать НАСА денег на высадку на Луну

20.02 / Автоновости: Skoda выпустила юбилейный экземпляр модели Octavia

20.03 / В Черновицкой ОГА рассказали о состоянии пяти новых больных COVID-19

10.02 / Генсек ООН согласился приехать в Москву на День Победы

19.02 / На заседании Генассамблеи ООН 20 февраля обсудят ситуацию на оккупированных территориях Украины

18.02 / В Кабмине рассказали, по каким критериям будут оценивать глав облгсадминистраций

19.02 / Симоньян вспомнила о «физическом насилии» в американской школе

18.03 / Ученые проверили, как долго коронавирус может выживать в воздухе и на поверхностях

09.02 / Озвучена причина случившегося с самолетом “ЮТэйр”

15.02 / Гетманцев: Уклонение от налогов – то, что делает крупный бизнес в Украине. Почему мы должны с этим мириться?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска