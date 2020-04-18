Майк Помпео поздравил православных христиан с Пасхой

18.04.2020, 17:31, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в субботу утром направил поздравление всем православным христианам, отмечающим в эти выходные праздник Пасхи – Воскресения Христа.

«Посылаем вам пасхальные поздравления и желаем радости в это благословенное время года. Хотя церкви по всему миру недавно опустели, вера наполняет мир каждый день», – говорится в поздравлении от лица Майка Помпео и его супруги Сьюзен.

«Пусть ваша вера укрепит вашу надежду, а также вашу решимость во время нашей борьбы с пандемией COVID-19, от которой страдает весь мир, вне зависимости от этнической принадлежности, расы или религии», – добавляет Помпео.

Госсекретарь подчеркнул, что США будут «неустанно работать с мировым сообществом, чтобы избавить мир от этой эпидемии».