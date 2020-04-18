The National Interest рассказало о критической опасности попадания ракеты “Циркон” в авианосец США

18.04.2020, 17:30, Разное

Эксперты издания The National Interest рассказали о том, какие перспективы ожидают авианосец США в случае попадания в него ракеты “Циркон”. По их мнению, даже заполненная бетоном боеголовка способна нанести судну критическое повреждение.

Специалисты информировали, что Российская Федерация планирует в ближайшей перспективе осуществить экспериментальное тестирование, объектом которого станут гиперзвуковые ракеты нового поколения. Их запуск будет произведен с борта подводной лодки, плывущей на расчетной глубине, приблизив таким образом условия к реальным боевым. Согласно предварительным данным, местом установки ракет станет субмарина “Ясень”. Скорость испытуемой ракеты, являющейся усовершенствованной моделью Р-880 “Оникс”, может достигать 5 махов.

В случае успешных испытаний, по мнению американских журналистов, Российская Федерация станет обладателем уникальных возможностей проведения боевых действий в условиях морского театра сражений. Отмечается, что, несмотря на отсутствие на “Цирконе” ядерной боеголовки, его удар по корпусу авианосца скорее всего будет критическим. Дело в огромной скорости полета ракеты, которая провоцирует увеличение кинетической энергии до показателя, способного сделать опасным даже просто удельный вес оболочки боеголовки.

По мнению экспертов, особенным свойством гиперзвуковых ракет является её неуязвимость для систем перехвата. Таким образом, используемые Соединенными Штатами системы ПРО могут быть бессильными против такого российского оружия.