Патриарх Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя

18.04.2020, 17:30, Новости дня

В ночь с субботы на воскресенье патриарх Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве, информирует Русская православная церковь (РПЦ).

«В светлую Пасхальную ночь с 18 на 19 апреля 2020 года Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. На телеканалах Первый, «Россия-1», НТВ и «Спас» будет осуществляться прямая трансляция патриаршего богослужения», – передает ТАСС сообщение РПЦ.

Церковная служба пройдет без прихожан.

Отметим, что впервые за долгое время на пасхальной службе не будет президента Владимира Путина – в связи с ситуацией с коронавирусом он проведет Пасху дома. Остальных верующих по всей стране также призвали остаться дома.