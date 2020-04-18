Составлен ТОП-3 подержанных кроссоверов стоимостью до 600 тысяч рублей

18.04.2020, 17:30, Разное

Эксперты профильного издания “Автоновости дня” составили ТОП-3 кроссоверов, которые можно купить на рынке б/у автомобилей. Одним из основных критериев рейтинга является стоимость моделей, которая не должна превышать 600 тысяч рублей.

На первом месте рейтинга оказался “паркетный внедорожник” южнокорейских производителей Hyundai Tucson. Определенное время назад авто пользовалось хорошим спросом и в магазинах официальных дилерских центров. Несмотря на то, что на первичном рынке базовая вариация модели стоит 800 тысяч рублей, кроссоверу присущи все необходимые параметры современного и качественного представителя линейки. В условиях вторичного рынка автомобиль, оснащенный двухлитровым двигателем мощностью в 140 л. с., можно приобрести с двумя вариантами коробки передач – механической или автоматической.

Второе место ТОП-3 занял кроссовер Suzuki Vitara. Впервые с конвейера данная модель сошла еще полтора десятилетия назад и сразу стала популярной у автолюбителей. Особой привлекательности авто способствует наличие у неё качественной полноприводной системы, подходящей не только для городских дорог, но и для периферийного бездорожья. На рынке б/у автомашин Suzuki Vitara реализуется с двумя вариантами двигателей – на 140 л. с. (2 литра) и 170 л. с. (2,4 литра).

“Бронзу” рейтинга, соответственно, получил “паркетник” Nissan Qashqai. Во время начала его реализации он был очень выгоден при оценке “цена/качество”. Автомобиль имеет двигатель на 2 литра с мощностью в 140 л. с. и с двумя вариантами трансмиссий – автоматической и шестиступенчатой МКПП.