Россию назвали самой успешной в противостоянии коронавирусу

18.04.2020, 17:30, Новости дня

«То, что удар коронавируса по РФ удалось замкнуть внутри московской агломерации – это огромное достижение, которое не удалось сделать ни одной стране мира», – сообщил газете ВЗГЛЯД профессор ВШЭ Александр Шпунт. Так он отреагировал на публикации в западных СМИ о том, что РФ якобы оказалась не готова к распространению пандемии.

«Среди стран с высоким уровнем жизни и численностью населения РФ оказалась единственной страной, которой удалось локализовать инфекцию в одном городе. Конечно, инфекция присутствует во всех без исключения регионах России, но тот факт, что 85% заболевших относятся к одному мегаполису, этого нет нигде. Это означает, что работают самые простые карантинные мероприятия», – сказал гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.

В некоторых зарубежных СМИ говорится о том, что РФ якобы оказалась не готова к распространению коронавируса. При этом недавно Би-Би-Си со ссылкой на Всемирную ситуацию здравоохранения (ВОЗ) сообщало о готовности РФ к эпидемии. Как отмечали эксперты, РФ заблаговременно инвентаризировала медицинскую инфраструктуру и коечный фонд, начала разворачивать госпитали и строить спецбольницы. В регионах, где это было необходимо, закупались аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Для меня, как любого москвича, больно, что мой город пострадал от коронавируса. Но Москва, к счастью, оказалась лучше всего готова к пандемии», – подчеркнул профессор ВШЭ. В столице России, по сравнению с другими «супермегаполисами», такими как Лондон, Нью-Йорк или Мадрид, показатели заболеваемости и смертности от коронавируса куда менее катастрофичные и ситуация находится под контролем. Если из 12,6 млн населения Москвы вирусом заразились 18100 человек, а умерли 127, то в Нью-Йорке, где проживает около 8,4 млн человек, зараженных 123 тысячи, а 11 тыс. – скончались. Среди проживающих в Лондоне 8,9 млн заразились 18900 человек, а погибших – 3300.

«В Москве сосредоточены самые сильные медицинские центры. Москва – город с самым высоким проникновением электронных сервисов, что позволяет смягчить для людей режим самоизоляции. Здесь больше всего офисов, которые переводятся на дистанционную работу. Доставка продуктов, воды, самых необходимых товаров повседневного спроса реализована лучше, чем в других городах», – перечислил собеседник.

На сегодняшний день РФ замыкает десятку стран по уровню заражения, не говоря уже о смертности. На первом месте США, где, по последним данным, заражены более 706 тыс. человек, а больше 37 тыс. скончались. На втором месте Испания. Там зараженных более 190 тысяч, умерших – больше 20 тыс.

Более того, РФ стала лидером по числу проведенных тестов на коронавирус. «При населении в 140 млн человек погибших от коронавируса всего несколько сотен. Просто соотнесите это с численностью населения других стран и количеством погибших, в том числе в странах с высочайшим уровнем медицины, таких как Германия или Соединенные Штаты. Данные отличаются на порядки. Беда пришла ко всем, но РФ оказалась подготовлена лучше других», – подчеркнул эксперт.

Шпунт напомнил, что еще в марте РФ предлагала ООН принять резолюцию для объединения усилий стран в борьбе с коронавирусом, но Украина и «ее покровители заблокировали этот проект».

«Россия сделала то, что должна была сделать. И очень странно, что призыв Москвы не поддержали остальные постоянные члены Совбеза ООН. Это показывает не позицию этих стран, а позицию международных институтов. Колоссальная проблема заключается в том, что критика Трампа в адрес ВОЗ, ООН и других международных органов показывает неадекватность ялтинской системы, которая была создана сразу после Второй мировой войны. Не менее глупой была попытка исключения РФ из G8. Мы видим, к чему это привело. Когда миру потребовались инструменты объединения вне зависимости от политических интересов и экономических конфликтов, этих моделей не нашлось. Предложение РФ заключалось в том, чтобы показать, что политика разделения мира на «хороших» и «плохих» не работает в принципе», – подытожил Шпунт.