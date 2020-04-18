Мария Захарова призвала оштрафовать «Би-би-си» за предвзятое отношение к России

18.04.2020, 17:30, Разное

Отечественный государственный и политический деятель, официальный представитель МИД Мария Захарова призвала оштрафовать британскую телерадиовещательную корпорацию «Би-би-си» за предвзятое отношение к России. По мнению политика, подаваемая ими информация необъективна и призвана формировать отрицательное восприятие действительности.

В своём Facebook-аккаунте Мария Захарова недавно обнародовала пост, посвящённый «абсурдной» подаче информации о происходящем в РФ корпорацией «Би-би-си». Представитель МИД считает, что всё показанное и написанное британским СМИ предвзято. Это касается как введения карантинных мер в стране, так и отменённого парада в честь Дня Победы, возможностей российской медицины и многих других аспектов. Подобная необъективность и заангажированность «ставит крест» на восприятии РФ как части мирового сообщества, имеющей собственные проблемы, достижения, «плюсы и минусы». Ввиду этого Захарова призывает британского регулятора, часто грозящего российским средствам массовой информации штрафными санкциями, обратить внимание на действия «Би-би-си» с их «расчётливостью».

Мария Захарова также отметила, что в Великобритании достаточно своих проблем и лучше уделять внимание их освещению, а не демонстрировать предвзятость по отношению к РФ. В этом плане корпорация руководствуется не милосердием или состраданием, а просто «выполняет заказ», подчеркнула политик.