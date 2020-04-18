“Проснулась с ощущением праздника”: Аксенова рассказала о важном событии
18.04.2020, 17:20, Разное
Как оказалось, сегодня, 18 апреля, день рождения отмечает
брат знаменитости Даниил. Аксенова очень близка с родственником. В ее судьбе он
сыграл важную роль.
Звезда сериала “Бывшие” опубликовала в личном “Инстаграм”
архивное фото. На снимках запечатлены маленькие Любовь и Даниил. Дети расположились
на полу в детской. “Проснулась с ощущением праздника сегодня. Все благодаря
тебе (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)”,
– написала Аксенова в личном “Инстаграм”.
Артистка подчеркнула, что именно старший брат привил ей
любовь к хорошей музыке, а также способствовал ее популярности среди
одноклассников. Любовь отметила, что Даниил многому ее научил. Звезда сериала “Бывшие”
надеется, что скоро ситуация с пандемией завершится и она сможет уехать к
любимому родственнику. “К тебе в Сочи, кататься на борде, потому что ты самый
крутой инструктор”, – резюмировала Любовь Аксенова.
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Сериал “Бывшие” стартует на ТНТ 20 апреля в 22:00
мск. Ранее картину можно было смотреть онлайн по платной подписке на
видеосервисе START. Теленовелла рассказывает девушке Яне Мироновой из очень
богатой семьи. Героиня наркоманка, она попадает в реабилитационный центр. В
клинике девушка знакомится с психологом Ильей. Специалист когда-то был зависим от
алкоголя. Эта встреча меняет жизни героев.
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